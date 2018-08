Son darf hoffen: Südkorea im Halbfinale der Asienspiele

Bekasi (SID) - Ex-Bundesliga-Star Heung-Min Son darf weiter auf die Befreiung vom Wehrdienst in der südkoreanischen Armee hoffen. Der 26-Jährige besiegte mit der U23-Auswahl seines Heimatlandes am Montag im Viertelfinale der Asienspiele im indonesischen Jakarta Usbekistan mit 4:3 (3:3, 2:1) nach Verlängerung und zog ins Halbfinale ein. Dort wartet am Mittwoch Syrien oder Vietnam.

Sieg für Südkorea und Ex-Bundesliga-Star Heung-Min Son © SID

Um dem für jeden Südkoreaner verpflichtenden Militärdienst zu entgehen, müsste Südkorea das Turnier gewinnen. Südkoreanische Sportler, die bei Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen oder - auch als Mitglied einer Mannschaft - Gold bei den Asienspielen, müssen nicht an der Waffe dienen. Der frühere Hamburger und Leverkusener Son ist noch bis zu seinem 27. Geburtstag im kommenden Jahr befreit, würde aber danach eingezogen.

Gegen Usbekistan sorgten Hwang Ui-Jo (5./35.75.) mit einem Dreierpack und Siegtorschütze Hwang Hee-Chan (117.) von Red Bull Salzburg für den umjubelten Erfolg des Titelverteidigers. Son, derzeit bei Tottenham Hotspur unter Vertrag und bei der WM in Russland Torschütze beim 2:0 gegen Deutschland, stand gegen Usbekistan in der Startelf.