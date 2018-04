Son zum dritten Mal Asiens Fußballer des Jahres

London (SID) - Der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son ist zum dritten Mal zu Asiens Fußballer des Jahres gewählt worden. Dies teilte sein Verein Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League am Mittwoch mit. Der 25-jährige Südkoreaner hatte die Auszeichnung bereits 2015 und 2017 erhalten. In der laufenden Saison erzielte Son für den derzeitigen Tabellenvierten Tottenham bislang 18 Treffer in 49 Pflichtspielen.

Son erzielte für Tottenham bislang 18 Saisontore © SID

Son war 2015 für 30 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen nach England gewechselt, davor hatte er für den Hamburger SV gespielt. Bei Tottenham kam er bislang auf 136 Einsätze. In der südkoreanischen Nationalmannschaft, die bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) Gruppengegner von Weltmeister Deutschland ist, ist Son mit 20 Toren aus bis dato 61 Länderspielen Leistungsträger.