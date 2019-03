Sonderbriefmarken mit Winkler, Behle und Groß

Berlin (SID) - Das Bundesfinanzministerium hat in Berlin neue Briefmarken der Serie "Für den Sport" zur Unterstützung der Deutschen Sporthilfe vorgestellt. Ausgewählt wurden legendäre Olympiamomente.

Der Rekord von Michael Groß stammte aus dem Jahr 1986 © SID

Zu den Motiven gehören der Ausspruch "Und Halla lacht, als wüsste sie um was es geht" zum Gold-Ritt von Hans-Günther Winkler 1956 in Stockholm, die Frage "Wo ist Behle?" von ZDF-Altmeister Bruno Moravetz bei Olympia 1980 in Lake Placid und der Ausruf "Flieg, Albatros, flieg" von TV-Reporter Jörg Wontorra über Gold-Schwimmer Michael Groß bei den Sommerspielen 1984 in Los Angeles.