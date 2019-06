Sonnige Auszeit für DFB-Frauen am Strand

Montpellier (SID) - Die deutschen Fußballerinnen durften zwei Tage vor ihrem abschließenden WM-Gruppenspiel gegen Südafrika für kurze Zeit in den Urlaubsmodus wechseln. Am Samstagnachmittag machte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen Ausflug an den Strand von La Grande-Motte, um sich 20 km außerhalb des Spielortes Montpellier eine sonnige Auszeit in der Beach-Bar "Paillote Bambou" zu gönnen.

WM: Die deutsche Mannschaft gönnt sich eine Auszeit © SID

Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg steckte ihre Füße kurz ins Mittelmeer. Die Spielerinnen nutzen die willkommene Abwechslung zwischen Wasser und Palmen auch ausgiebig für Fotos und Selfies.

Am Montag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) kann der zweimalige Weltmeister schon mit einem Unentschieden gegen den punktlosen WM-Neuling Südafrika den so wichtigen Gruppensieg perfekt machen und so im Achtelfinale dem Titelverteidiger USA aus dem Weg gehen.