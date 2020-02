Sonntagsspringen in Willingen wird vorverlegt

Willingen (SID) - Der Einzelwettbewerb der Skispringer beim Weltcup in Willingen am Sonntag wird wegen ungünstiger Wetterprognosen vorverlegt. Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, findet der Einzelwettkampf nicht wie geplant um 16.00 Uhr, sondern bereits um 10.15 Uhr statt. Der Wettkampf am Samstag soll aber wie geplant um 16.00 Uhr über die Bühne gehen.

Das Sonntagsspringen wird wegen starkem Wind verlegt © SID

Für den Sonntag sind ab dem frühen Nachmittag schwere Sturmböen vorhergesagt, teilweise werden sogar Orkanstärken erwartet. Eine sichere und reguläre Durchführung des Wettkampfes wäre unter diesen Bedingungen nicht gewährleistet. Bereits die Qualifikation am Freitag war von 18.00 Uhr auf 15.00 Uhr vorverlegt worden, musste wegen des Windes aber schlussendlich abgesagt werden.