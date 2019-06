Sorg setzt auf Bayern-Achse und auf Tah

Borissow (SID) - Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg setzt im EM-Qualifikationsspiel am Samstagabend (20.45 Uhr/RTL) in Weißrussland auf eine Achse des deutschen Rekordmeisters Bayern München. In Torhüter Manuel Neuer, Abwehrchef Niklas Süle, Mittelfeldspieler Joshua Kimmich sowie Stürmer Serge Gnabry stehen gleich vier Spieler des Doublesiegers in der Startformation.

Steht in der Startelf gegen Weißrussland: Manuel Neuer © SID

Matthias Ginter und überraschend Jonathan Tah bilden mit Süle die Dreierkette. Davor agieren Lukas Klostermann, Kimmich, Ilkay Gündogan und Nico Schulz. Marco Reus und Leroy Sane stürmen neben Gnabry.

Sorg steht in Borissow für den erkrankten Bundestrainer Joachim Löw an der Seitenlinie. Die DFB-Auswahl war mit einem Auswärtssieg beim Erzrivalen Niederlande (3:2) in die Qualifikation gestartet. - Die deutsche Aufstellung: 1 Neuer - 5 Tah, 4 Ginter, 15 Süle - 13 Klostermann, 6 Kimmich, 21 Gündogan, 14 Schulz - 20 Gnabry, 11 Reus, 19 Sane. - Trainer: Sorg