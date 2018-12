Southampton entlässt Teammanager Hughes - Hasenhüttl Nachfolge-Kandidat

Southampton (SID) - Der kriselnde englische Fußball-Erstligist FC Southampton hat Teammanager Mark Hughes, Ex-Bundesliga-Profi von Bayern München, mit sofortiger Wirkung entlassen. Der 55 Jahre alte Waliser hatte erst im März den Argentinier Mauricio Pellegrino abgelöst. Als möglicher Nachfolger wird der ehemalige Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl (51) in britischen Medien gehandelt.

Mark Hughes muss bei Southampton gehen © SID

Derzeit ist Southampton nach 14 Spieltagen mit nur einem Sieg Tabellen-18. Assistent Kelvin Davis wird das Team interimsmäßig im Premier-League-Spiel am Mittwoch bei Tottenham Hotspur betreuen. Über die weitere Nachfolge wurde noch nichts bekannt.

"Wir möchten Mark und seinen Mitarbeitern unseren Dank für all ihre Bemühungen während ihrer Zeit in St. Marys aussprechen", teilte der Verein in einem Statement mit. Hughes hatte die Saints in der vergangenen Saison auf Platz 17 übernommen und zum Klassenerhalt sowie ins Halbfinale des FA Cups geführt.

Zuvor war Hughes als Coach bereits bei Blackburn Rovers, Manchester City, FC Fulham, Queens Park Rangers und Stoke City in Englands Eliteklasse aktiv. Außerdem war Hughes von 1999 bis 2004 Teammanager der walisischen Nationalmannschaft.