Später Doppelschlag in Sevilla lässt Barca weiter träumen

Sevilla (SID) - Das Fußball-Starensemble des FC Barcelona darf in der spanischen La Liga dank einer furiosen Aufholjagd beim FC Sevilla weiter von einer historischen Saison ohne Niederlage träumen. In Andalusien lag der seit dem 8. April 2017 unbesiegte Tabellenführer am 30. Spieltag lange Zeit 0:2 hinten, ehe Luis Suarez (88.) und der eingewechselte Lionel Messi (89.) mit einem späten Doppelschlag doch noch zum 2:2 trafen.

Messi und Suarez lassen die Katalanen jubeln © SID

Drei Tage vor dem ersten Duell mit dem FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale (Dienstag, 20.45 Uhr/ZDF) hatte sich Sevilla zuvor in bestechender Form präsentiert, Franco Vazquez (36.) und der Kolumbianer Luis Muriel (50.) die Gastgeber verdient in Führung geschossen, ehe Barcas Traumduo Messi/Suarez zuschlug.

Zum Triumph ohne Saisonniederlage fehlen den Katalanen nun nur noch sieben Partien - ein Durchmarsch, der in Spanien nur zwei Teams in grauer Vorzeit gelungen ist: Real Madrid (1931/32) und Athletic Bilbao (1929/30) blieben in der damals nur 18 Partien umfassenden Spielzeit unbesiegt.

Die Tabelle führt Barca (76 Punkte) mit komfortablen neun Zählern Vorsprung auf Atletico Madrid an, das am späten Sonntagabend 1:0 (1:0) gegen den Tabellenvorletzten Deportivo La Coruna gewann. Kevin Gameiro (34.) verwandelte einen Foulelfmeter zum Siegtor. Sturmstar Antoine Griezmann war aufgrund einer Gelbsperre nicht dabei. Sevilla (46) bleibt Sechster.

Platz drei festigte Real Madrid (63), das auch ohne die geschonten Topstars Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Sergio Ramos und Isco zu einem 3:0 (2:0) bei UD Las Palmas kam. Trainer Zinedine Zidane ging vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Juventus Turin am Dienstag (20.45 Uhr) kein Risiko ein.

Dafür traf Gareth Bale (26./51., Foulelfmeter) zum dritten Mal in der laufenden Saison doppelt, zudem war Karim Benzema (39., Foulelfmeter) erfolgreich.