Später Juve-Sieg nach Can-Eigentor

Rom (SID) - Italiens Fußball-Meister Juventus Turin hat seine Erfolgsserie in der heimischen Serie A nur mit Mühe ausgebaut. Beim 2:1 (0:0) bei Lazio Rom verhinderten "Joker" Joao Cancelo (74.) sowie Superstar Cristiano Ronaldo (88., Strafstoß) erst in der Schlussphase nach Roms Führung durch ein Eigentor von Nationalspieler Emre Can (59.) die erste Liga-Pleite des Rekordtitelgewinners nach 24 Spielen in Folge ohne Niederlage.

Ronaldo steht aktuell bei 14 Saisontreffern © SID

Durch den Sieg im Schlussspurt zog die "Alte Dame", die ohne Cans Nationalmannschafts-Kollegen Sami Khedira (Knieverletzung) auskommen musste, an der Tabellenspitze ihrem Verfolger SSC Neapel auf elf Punkte davon. Der Vizemeister, der Turin am 22. April vergangenen Jahres als bislang letzte Mannschaft in der Meisterschaft geschlagen hat (1:0), war 24 Stunden zuvor nicht über ein 0:0 beim AC Mailand hinausgekommen.