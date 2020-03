Spanien: Alaves meldet 15 Coronafälle

Madrid (SID) - Den spanischen Fußball-Erstligisten Deportivo Alaves hat es im Zuge der Corona-Pandemie schwer erwischt. Am Mittwoch vermeldete der baskische Verein mittlerweile insgesamt 15 Coronafälle, darunter drei Spieler der ersten Mannschaft, sieben Infizierte stammen aus dem Trainerstab.

Deportivo Alaves von Corona-Pandemie schwer betroffen © SID

Alle Betroffenen seien aber asymptomatisch und in guter Verfassung, teilte der Verein weiter mit. Alaves hatte am 6. März gegen den FC Valencia gespielt - beim Gegner sind inzwischen etwa 35 Prozent des Klubs an COVID-19 erkrankt.