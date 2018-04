Spanien: Atletico festigt Platz zwei mit Heimsieg

Madrid (SID) - Atletico Madrid hat nach dem knappen Halbfinal-Einzug in der Europa League in der spanischen Primera Division den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Der zehnmalige Meister gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen Abstiegskandidat UD Levante 3:0 (1:0) und bleibt mit 71 Punkten elf Zähler hinter Spitzenreiter FC Barcelona zurück. Barca hatte bereits am Samstag den FC Valencia 2:1 (1:0) bezwungen.

Antoine Griezmann traf zum 2:0 gegen UD Levante © SID

Angel Correa (33.), Antoine Griezmann (48.) und Fernando Torres (77.) mit seinem 100. Liga-Tor für Atletico trafen für den Hauptstadtklub, der am Donnerstag trotz einer 0:1-Niederlage bei Sporting Lissabon unter die letzten Vier des "kleinen" Europapokals gelangt war.