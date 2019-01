Spanien: Barca siegt ohne Boateng

Girona (SID) - Ohne Winter-Zugang Kevin-Prince Boateng hat der spanische Fußball-Meister FC Barcelona seine Siegesserie in der Primera Division fortgesetzt. Der langjährige Bundesliga-Profi saß auf der Ersatzbank, als die Katalanen mit Marc-Andre ter Stegen im Tor mit 2:0 (1:0) beim FC Girona ihren achten Dreier in Folge in der Meisterschaft feierten.

Kevin-Prince Boateng saß gegen Girona nur auf der Bank © SID

Nelson Semedo (9.) und Superstar Lionel Messi (69.) erzielten die Tore für den Spitzenreiter, der seinen Vorsprung auf den Verfolger Atletico Madrid wieder auf fünf Punkte ausbaute. Der 31-jährige Boateng, zunächst bis zum Saisonende vom italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio ausgeliehen, hatte am vergangenen Mittwoch bei der 0:2-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel des spanischen Pokals beim FC Sevilla - nur einen Tag nach seiner Vorstellung - überraschend schon sein Debüt gegeben.