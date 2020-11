Spanien: Coudet neuer Trainer bei Celta Vigo

Köln (SID) - Der Argentinier Eduardo Coudet ist neuer Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten Celta Vigo. Der 46-Jährige kommt vom brasilianischen Tabellenführer SC Internacional aus Porto Alegre und erhält einen Vertrag bis 2022. Als Spieler hatte Coudet 2002 neun Begegnungen für Vigo absolviert.

Celta Vigo: Coudet wird Cheftrainer beim spanischen Klub © SID

Celta Vigo hatte sich am Montag von Trainer Oscar Garcia (47) getrennt. Der Traditionsklub belegt nur den 17. Tabellenplatz in La Liga. In neun Meisterschaftsspielen gelang ein Sieg.