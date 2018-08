Spanien: Ein Ligaspiel pro Saison in den USA

Madrid (SID) - Spaniens La Liga trägt in Zukunft ein Spiel pro Saison in den USA aus. Das gab die Fußball-Profiliga am Donnerstag auf ihrer Website bekannt.

Messi und Co. könnten für Barca bald in den USA spielen © SID

"Wir wollen, dass die Leidenschaft für Fußball weltweit wächst", sagte Javier Tebas, Präsident der spanischen Liga: "Diese bahnbrechende Vereinbarung fördert garantiert die Popularität des wunderbaren Spiels in den USA und Kanada." Genauere Details über die Spiele in den USA wurden noch nicht bekannt gegeben.