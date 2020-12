Spanien: Liga-Präsident hofft auf Fan-Rückkehr im Januar

Madrid (SID) - Der spanische Liga-Präsident Javier Tebas hofft auf eine zeitnahe Rückkehr der Fans in die Fußballstadien. "Wir werden Fans haben. Wir werden mit wenigen starten und dann schauen wir weiter", sagte Tebas dem TV-Sender Sexta mit Blick auf das Jahr 2021. Auf Nachfrage, wann genau die Zeit der Geisterspiele enden könnte, sagte er: "Im Januar, hoffe ich." Die Spiele in La Liga finden wie in Deutschland derzeit hinter verschlossenen Türen statt.

Spanische Teams müssen teilweise auf Fans verzichten © SID

Von der spanischen Regierung gab es bereits ermutigende Signale. "Ich habe nie aufgehört, über eine Rückkehr nachzudenken. Die Fans sind wichtig für den Fußball und Fußball ist wichtig für die Fans", sagte Sportministerin Irene Lozano. Sie sei zuversichtlich, "mit einem Impfstoff am Horizont", noch "vor Ende der Saison" zumindest eine Teilzulassung realisieren zu können.