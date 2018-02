Spanien: Mindestens 19 Festnahmen bei Razzia wegen Verdacht des Wettbetrugs

Madrid (SID) - Mit einer groß angelegten Razzia hat die spanische Polizei mutmaßlichen Wettbetrügern in der 3. und 4. Fußball-Liga am Montag einen schweren Schlag versetzt. Rund 200 Beamte waren bei den Durchsuchungen in Madrid, Barcelona und Albacete im Einsatz.

Es wurden mindestens 19 Personen vorläufig festgenommen, ihnen wird unter anderem Wettbetrug und Spielmanipulation zur Last gelegt. Drahtzieher der Wettbetrüger sollen zwei Ex-Profis sein. Den Tatverdächtigen werden auch Geschäfte mit der chinesischen Wettmafia zur Last gelegt.