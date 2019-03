Spanien: Rayo Vallecano entlässt Trainer Michel

Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist Rayo Vallecano hat auf seine anhaltende Ergebniskrise reagiert und seinen Trainer Michel entlassen. Dies teilte der Vorletzte der spanischen Liga am Montagabend mit. Das Team aus Madrid hat die vergangenen sieben Ligaspiele verloren, am Sonntag gab es ein 1:3 gegen den direkten Konkurrenten FC Villarreal. Michel hatte das Team im Februar 2017 in der 2. Liga übernommen und es zum Aufstieg geführt.