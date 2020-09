Spanien: Traore mit zweifelhaftem Test - Asensio fällt aus

München (SID) - Der spanischen Fußball-Nationalmannschaft droht für das Nations-League-Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in Stuttgart gegen Deutschland ein weiterer Ausfall wegen COVID-19. Bei Adama Traore von den Wolverhampton Wanderers habe es nach einem Coronatest ein "zweifelhaftes Ergebnis" gegeben, hieß es in spanischen Medien. Der 24 Jahre alte Stürmer reiste deshalb nicht zum Treffpunkt der Mannschaft von Luis Enrique an, soll aber bei einem negativen Test nachkommen.

Adama Traore reist vorerst nicht zur Nationalmannschaft © SID

Am Dienstagabend gab der spanische Verband zudem den kurzfristigen Ausfall von Marco Asensio bekannt. Der 24 Jahre alte Angreifer von Meister Real Madrid laboriere an einem Ödem im Knie.

Zuvor war bereits Mikel Oyarzabal vom spanischen Erstligisten Real Sociedad positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für den 23-Jährigen nominierte Enrique Gerard Moreno vom FC Villarreal nach.