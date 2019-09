Spanien: Valencia trennt sich von Trainer Marcelino

Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Pokalsieger FC Valencia hat sich von seinem Trainer Marcelino Garcia (54) getrennt. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Laut übereinstimmender Medienberichte sollen Meinungsverschiedenheiten zwischen Garcia und den Klubbossen zur Entlassung geführt haben. Die Nachfolge soll der frühere Nationalspieler Albert Celades antreten, der bereits am Samstag im Auswärtsspiel beim FC Barcelona (21.00 Uhr) erstmals auf der Bank sitzen könnte.

Garcia hatte Meinungsverschiedenheiten mit Klubchefs © SID

Garcia hatte beim FC Valencia 2017 als Trainer übernommen. In den vergangenen beiden Jahren führte er den Klub in die Champions League und in der abgelaufenen Saison zum Gewinn der Copa del Rey.

Für Nachfolger Celades, der als Spieler unter anderem beim FC Barcelona und Real Madrid unter Vertrag gestanden hatte, wäre es die erste Trainerstation in Spaniens höchster Spielklasse. Zuvor hatte er die U21-Nationalmannschaft der Iberer trainiert und 2017 gegen Deutschland das EM-Finale verloren.

Valencia liegt nach durchwachsenem Saisonstart mit vier Punkten auf Platz zehn der Tabelle der Primera Division.