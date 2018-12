Spanien: Zweitligist Reus Deportiu wendet Zwangsabstieg ab

Reus (SID) - Der spanische Fußball-Zweitligist CF Reus Deportiu hat in letzter Minute den Zwangsabstieg wegen ausstehender Gehaltszahlungen abwenden können. Am Samstag gab der Klub aus der Segunda Division bekannt, dass die Zahlungen an Spieler, Trainerstab sowie weitere Klubangestellte erfolgt seien.

CF Reus Deportiu spielt weiter in der Segunda Division © SID

Seit drei Monaten waren die Zahlungen beim Verein aus der Nähe von Barcelona ausgeblieben. Die Schulden des Klubs sollen fünf Millionen Euro betragen.