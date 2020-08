Spanien gegen Deutschland mit Olmo und Thiago - Teenie Fati dabei

Köln (SID) - Die Bundesliga-Profis Dani Olmo (RB Leipzig) und Thiago (Bayern München) stehen im vorläufigen Aufgebot der spanischen Fußball-Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel am 3. September in Stuttgart gegen Deutschland. Erstmals im Kader der Iberer steht der 17-jährige Ansu Fati vom FC Barcelona.

Olmo (l.) und Thiago (r.) stehen im Aufgebot Spaniens © SID

In der abgelaufenen Saison erzielte der Teenager acht Tore in 33 Spielen für die Katalanen. "Er verfügt über die nötige Qualität, er hat exzellente Statistiken. Nur Lionel Messi war bei Barca in dem Alter noch besser", sagte Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique.

Angeführt wird die Auswahl der Furia Roja von Abwehr-Ass Sergio Ramos von Real Madrid. - Das spanische Aufgebot:

Tor: David De Gea (Manchester United), Kepa (FC Chelsea), Unai Simon (Athletic Bilbao)

Abwehr: Jesus Navas (FC Sevilla), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (FC Villarreal), Diego Llorente (Real Sociedad San Sebastian), Jose Gaya (FC Valencia), Sergio Reguilon (FC Sevilla), Eric Garcia (Manchester City)

Mittelfeld: Fabian (SSC Neapel), Thiago (Bayern München), Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad San Sebastian), Dani Olmo (RB Leipzig), Oscar Rodriguez (Real Madrid)

Angriff: Rodrigo Moreno (FC Valencia), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastian), Adama Traore (Wolverhampton Wanderers), Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (FC Barcelona), Ferran Torres (Manchester City)