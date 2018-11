Spanien gewinnt Test gegen Bosnien-Herzegowina

Las Palmas (SID) - Ex-Weltmeister Spanien hat sich in einem Testspiel gegen die Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina zu einem knappen Sieg gemüht. In Las Palmas gewann die Mannschaft von Trainer Luis Enrique durch das Tor von Debütant Brais Mendez (78.) mit 1:0 (0:0).

Brais Mendez erzielt in der 78. Minute das Tor des Tages © SID

Die in der Nations League in die A-Liga aufgestiegenen Bosnier warten damit auch nach acht Duellen mit der Furia Roja weiter auf den ersten Sieg. Zuvor hatte es fünf Niederlagen und zwei Remis gegeben. Spanien, das in der Nations League den Einzug ins Final Four verpasst hatte, dominierte mit einer Elf aus gestandenen und jungen Spielern, Torchancen waren allerdings Mangelware.