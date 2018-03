Spanien schießt Argentinien ab - Messi fehlt erneut

Madrid (SID) - Ohne den angeschlagenen Superstar Lionel Messi ist Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien unter die Räder gekommen. In Spanien erlitt die Albiceleste im Duell der ehemaligen Weltmeister eine deftige 1:6 (1:2)-Pleite. Für die Gastgeber trafen vier Tage nach dem 1:1 gegen Deutschland Diego Costa (12.), Reals Isco (27./52./75.) per Dreierpack, Bayern Münchens Thiago (55.) und Iago Aspas (74.). Für Argentinien erzielte Nicolas Otamendi (39.) das zwischenzeitliche 1:2.

Spanien deklassiert Argentinien in Madrid

Der zweimalige Weltmeister Argentinien hatte zuletzt 2009 in der WM-Qualifikation in Bolivien 1:6 verloren. Messi kam wie bereits beim 2:0-Erfolg am Freitag gegen Italien nicht zum Einsatz. Der fünfmalige Weltfußballer stand aufgrund von Oberschenkel-Beschwerden nicht im Kader.