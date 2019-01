Spanien sichert sich Platz bei Olympia-Qualifikationsturnier

Herning (SID) - Europameister Spanien hat bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark Rang sieben belegt und sich damit einen Platz bei einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gesichert. Der Ex-Weltmeister besiegte Ägypten im Platzierungsspiel in Herning mit 36:31 (17:18) und sorgte damit für ein versöhnliches Ende eines enttäuschenden Turniers.

Canellas war mit neun Toren bester spanischer Werfer © SID

Bester Werfer der Spanier war der ehemalige Bundesligaprofi Joan Canellas mit neun Toren. Für Ägypten bedeutete der achte Rang die beste WM-Platzierung seit 2001. Vor 18 Jahren waren die Afrikaner überraschend Vierter geworden.