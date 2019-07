Spanier Herrada ist der "durchschnittlichste" Tour-Starter

München (SID) - Durchschnittlicher als der spanische Radprofi Jesus Herrada geht es nicht bei der am Samstag beginnenden 106. Tour de France. Der Fahrer vom französischen Team Cofidis entspricht am ehesten dem Mittelwert der 176 Radprofis aus 30 Nationen. Wie das Onlineportal procyclingstats ausrechnete, ist der durchschnittliche Tour-Starter 2019 29,71 Jahre alt, 68,8 kg schwer, 1,81 m groß und hat in dieser Saison rund 39 Renntage in den Beinen.

Jesus Herrada entspricht dem Mittelwert der Tour-Fahrer © SID

Herrada ist 28,9 Jahre alt, wiegt 70 kg, ist 1,83 m groß und hat 40 Renntage absolviert. Von den elf deutschen Radprofis bei der Frankreich-Rundfahrt ist Rick Zabel (Unna) der durchschnittlichste. Er ist 25,6 Jahre alt, 72 kg schwer, 1,84 m groß und saß an 38 Renntagen im Sattel. Damit wird Zabel an Position 21 geführt, auf Rang 43 folgt Debütant Maximilian Schachmann (Berlin).