Spanischer Fußball-Profi stürzt aus drittem Stock

Huesca (SID) - Der spanische Fußball-Profi Pelayo Novo vom Zweitligisten Albacete Balompie ist bei einem Sturz aus dem dritten Stock in den Innenhof des Mannschaftshotels in Huesca schwer verletzt worden. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus in Saragossa gebracht, der Grund seines Sturzes und die Art der Verletzungen waren zunächst unbekannt.

Albacete hätte am Samstagabend im Nordosten Spaniens zum Punktspiel bei SD Huesca (20.00 Uhr) antreten sollen. Das Spiel wurde abgesagt.