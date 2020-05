Spatz von Grodno: Münchens Olympia-Liebling Korbut wird 65

Hamburg (SID) - Als "Spatz von Grodno" ging sie 1972 in München in die olympische Turngeschichte ein, bei Madame Tussauds in London steht sie auf einem Schwebebalken, und Aserbaidschan verewigte sie auf einer Briefmarke. Die viermalige Olympiasiegerin Olga Korbut feiert am Samstag in ihrer Wahlheimat Arizona ihren 65. Geburtstag.

Olga Korbut gewann 1972 in München dreimal Gold © SID

1,55 m klein und 17 Jahre jung bezauberte die Weißrussin als Teil der sowjetischen Riege in der Münchner Olympiahalle das Publikum und sammelte gleich drei olympische Goldmedaillen ein. Ihre unbekümmerte Art schien der fröhliche Kontrast zu ihren Teamkolleginnen zu sein, die wie programmierte Turnroboter ihre Programme abspulten.

Erst fast 20 Jahre später offenbarte Korbut, dass alles nur Maskerade war. Jahrelang war sie von ihrem Trainer Ronald Knisch "wie eine Sexsklavin" gehalten worden, wie sie selbst öffentlich machte. Die Begeisterung des Münchner Publikums aber habe sie zumindest für kurze Zeit dieses Martyrium vergessen lassen.

Dank ihrer sportlichen Erfolge ist der Lebensabend Korbuts abgesichert. Als sie mit ihrer in Scottsdale gegründeten privaten Turnschule in eine finanzielle Schieflage geriet, versteigerte sie 2017 fünf ihrer sechs Olympiamedaillen und weitere Trophäen ihrer Karriere - und erlöste damit mehr als 300.000 Euro.