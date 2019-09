Speer-Europameisterin Hussong zählt sich zu den Gold-Kandidatinnen

Doha (SID) - Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong rechnet sich bei der Leichtathletik-WM in Doha eine Chance auf den Titel aus. "Die Konkurrenz ist sehr, sehr groß", sagte die 25-Jährige aus Zweibrücken: "Es gibt sicher acht Leute, die um Gold mitwerfen - aber ich zähle mich dazu."

Hussong zählt sich selbst zum Favoritenkreis in Doha © SID

Hussong, die im Vorjahr mit dem EM-Titel in Berlin ihren größten Karriereerfolg gefeiert hatte, liegt mit den 66,59 m von ihrem Diamond-League-Sieg in Lausanne an Position fünf der Jahresweltbestenliste. Vier Werferinnen haben in der laufenden Saison die Siegesweite der Tschechin Barbora Spotakova von der WM 2017 (66,76) übertroffen, an der Spitze die Chinesin Lyu Huihui (67,98).

Zunächst muss Hussong am Montag (15.30 Uhr MESZ) die Qualifikation überstehen, das Finale steht einen Tag später an. Eine Schlüsselrolle könnte die schwierige Thermik im Khalifa International Stadium mit seiner mächtigen Klimaanlage spielen, zudem könnte bei der "Infield"-Disziplin Speerwerfen der Faktor Hitze hinzukommen.

"Ich habe in dem Stadion noch nicht geworfen, bei der Diamond League findet in Doha meist das Speerwerfen der Männer statt. Aber obwohl ich jung bin, habe ich schon einige Wettkämpfe bei ähnlich hohen Temperaturen bestritten", sagte Hussong.