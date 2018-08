Speerwerfer Hofmann gewinnt EM-Revanche gegen Röhler

Birmingham (SID) - Speerwerfer Andreas Hofmann hat die EM-Revanche gegen Europameister Thomas Röhler gewonnen. Sechs Tage nach dem Ende der Titelkämpfe in Berlin setzte sich "Vize" Hofmann (Mannheim) am Samstag beim Diamond-League-Meeting in Birmingham mit starken 89,82 m durch, Röhler (Jena/84,33) wurde nur Vierter. Hofmanns Weite hätte in Berlin zum Titelgewinn erreicht.

Hofmann setzt sich in Birmingham mit 89,82 m durch © SID

"Die Bedingungen waren nicht einfach, der Wind hat ständig gewechselt, deshalb bin ich sehr froh über dieses Ergebnis", sagte Hofmann: "Jetzt hoffe ich, mir auch den Gesamtsieg in der Diamond League zu sichern."

Der nicht für die EM qualifizierte Julian Weber (Mainz) machte in Birmingham als Zweiter mit 86,63 m einen deutschen Doppelsieg perfekt. Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) war nicht am Start.