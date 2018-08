Speerwerfer Hofmann siegt beim Finale in Zürich

Zürich (SID) - Andreas Hofmann hat die Erfolgsserie der deutschen Speerwerfer fortgesetzt und den Disziplinsieg in der Diamond League gefeiert. Der EM-Zweite aus Mannheim setzte sich am Donnerstagabend in Zürich mit starken 91,44 m durch und sicherte sich damit 50.000 Dollar Prämie. Zweiter wurde der Este Magnus Kirt (87,57).

Andreas Hofmann macht den Disziplinsieg perfekt © SID

Vor Hofmann hatten Matthias de Zordo (2011) und Thomas Röhler (2014) als deutsche Speerwerfer den Jackpot geknackt. Europameister Röhler (Jena) kam in Zürich auf Platz drei (85,76), Julian Weber (Mainz) wurde Sechster (83,68). Der ebenfalls qualifizierte Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) hatte auf den Start verzichtet.