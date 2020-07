Speerwurf-Olympiasieger Röhler verzichtet auf DM

Köln (SID) - Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) wird auf einen Start bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 8. und 9. August in Braunschweig verzichten. Wie der 28-Jährige über sein Management mitteilen ließ, basiere die Entscheidung zur Absage seiner Teilnahme "auf dem Mix aus familiärem Fokus und sicherer Planung für das Jahr 2021".

Thomas Röhler wird bei den DM nicht antreten © SID

Röhler und seine Verlobte Lucia sind seit 13. Juli Eltern, außerdem habe er zusammen mit Trainer Harro Schuwchow sein Training bereits auf die Olympischen Spiele in Tokio 2021 ausgerichtet. Weitere Starts in diesem Jahr will sich der Europameister von 2018 angesichts der Beschränkungen durch Corona offenhalten.