Speerwurf: Vetter meldet sich stark zurück

Kuortane (SID) - Speerwerfer Johannes Vetter hat sich nach seinem unglücklichen Saisonstart stark zurückgemeldet. Der Ex-Weltmeister schaffte im finnischen Kuortane am Samstag 86,94 m und setzte sich eine Woche vor den deutschen Meisterschaften in Braunschweig damit auf Platz zwei in der Weltrangliste. Die Siegesweite gelang dem 27-Jährigen mit seinem letzten Versuch. "Solider Start, aber da kommt noch viel mehr", schrieb Vetter anschließend bei Instagram.

Ist die neue Nummer zwei der Welt: Johannes Vetter © SID

In der Vorwoche hatte Vetter einen Wettkampf in Zweibrücken nach drei ungültigen Versuchen abbrechen müssen, nachdem er Schmerzen im Ellenbogen hatte.