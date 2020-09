Speerwurf: Vetter triumphiert auch in Berlin

Berlin (SID) - Speerwurf-Star Johannes Vetter hat seine traumhafte Woche mit einer weiteren Weltklasse-Leistung abgeschlossen. Beim ISTAF in Berlin gewann der 27-Jährige am Sonntag völlig ungefährdet mit 87,26 m. Vor einer Woche war dem Offenburger im polnischen Chorzow mit 97,76 m die zweitbeste Weite der Geschichte gelungen. Nur zwei Tage später warf er in Dessau 86,17 m.

Johannes Vetter heimst den nächsten Sieg ein © SID

In der Hauptstadt verwies Vetter bei seinem vierten ISTAF-Erfolg den Rumänen Andrian Mardare (82,61 m) und Marcin Krukowski aus Polen (82,31 m) auf die Plätze. Den Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny vom 25. Mai 1996 (98,48 m) verpasste der Weltmeister von 2017 vor 3500 Zuschauern im Olympiastadion jedoch. Auch Zeleznys Meeting-Rekord in Berlin von 91,30 m besteht weiterhin.

Für Vetter war der Auftritt in Berlin der Schlusspunkt einer einzigartigen Corona-Saison. Im Gegensatz zu vielen anderen Leichtathleten nahm er jedoch rege an Wettkämpfen teil und begeisterte mit mehreren Würfen über 90 Meter. Nach einer Auszeit von vier bis sechs Wochen widmet sich Vetter nun der Vorbereitung auf die kommende Saison, die ihren Höhepunkt in den Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) finden soll.