Speerwurf-Weltmeister Vetter siegt beim ISTAF

Berlin (SID) - Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) hat bei der WM-Generalprobe seine Ansprüche auf die Titelverteidigung untermauert. Der 26-Jährige gewann am Sonntag im Berliner Olympiastadion beim ISTAF mit 85,40 m und verwies den deutschen Meister Andreas Hofmann (Mannheim/82,16 m) sowie Olympiasieger und Europameister Thomas Röhler (Jena/80,33 m) auf die Plätze drei und fünf.

Diamond League: Speerwerfer Vetter holt sich den Sieg © SID

"Es war recht solide, eigentlich wäre mehr gegangen", sagte Vetter im ZDF: "Der Körper hat ein wenig gestreikt, er ist es einfach nicht mehr gewohnt. Mir fehlt die Wettkampfhärte."

Durch den Triumph fährt er dennoch mit Rückenwind zur WM in Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober). Mit dem Sieg in der Bundeshauptstadt setzte zudem Vetter seinen Aufwärtstrend fort. Zuletzt hatte Vetter als Sieger beim Köstritzer Werfertag und Fünfter beim Diamond-League-Finale in Zürich überzeugt. Davor hatte sich Vetter mit Rückenproblemen, Beschwerden mit dem Fuß und eine Adduktorenverletzung herumgeplagt.