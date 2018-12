Spengler Cup: Nürnberg Ice Tigers im Halbfinale ausgeschieden

Davos (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind beim traditionsreichen Spengler Cup in Davos/Schweiz im Halbfinale ausgeschieden. Die Franken unterlagen dem Team Canada mit 2:4 (0:3, 1:1, 1:0) und verpassten damit den Einzug in das Finale des ältesten Eishockey-Turniers der Welt. Bereits in der Gruppenphase hatten die Nürnberger 2:6 gegen Team Canada verloren.

Die Ice Tigers nehmen in Davos am Spengler Cup teil © SID

Bei seiner ersten Teilnahme hatte der DEL-Vertreter die Gruppenphase nach zwei Niederlagen als Letzter abgeschlossen. Im Spiel um den Einzug ins Halbfinale gab es dann einen 3:1-Erfolg gegen das russische Spitzenteam HK Metallurg Magnitogorsk. Letzter deutscher Gewinner des Spengler Cups waren 1999 die Kölner Haie.