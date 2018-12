Spengler Cup: Nürnberg verliert gegen Team Canada

Davos (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben beim traditionsreichen Spengler Cup in Davos/Schweiz auch ihr zweites Gruppenspiel verloren. Gegen Team Canada setzte es für die Franken am Freitagabend eine deutliche 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)-Niederlage. Zum Auftakt hatte es am Donnerstag ein 2:3 gegen Gastgeber HC Davos gegeben.

Die Ice Tigers haben ihr Auftaktspiel verloren © SID

Die Nürnberger, die erstmals am Spengler Cup teilnehmen, belegen damit den letzten Platz in ihrer Dreiergruppe. Am Samstag (15.10 Uhr) kämpfen sie gegen das russische Spitzenteam HK Metallurg Magnitogorsk um einen Platz im Halbfinale des ältesten Eishockeyturniers der Welt. Nur der Sieger der beiden Gruppen ist direkt für das Halbfinale gesetzt.