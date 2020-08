Spezia Calcio steigt in die Serie A auf

Rom (SID) - Der italienische Fußball-Klub Spezia Calcio steht als dritter Aufsteiger in die Serie A fest. Zwar verlor der ligurische Verein das zweite Play-Off-Finalspiel gegen Frosinone Calcio mit 0:1, durch den 1:0-Sieg im Hinspiel stand Spezia aber dennoch als Aufsteiger fest, da es in der Abschlusstabelle vor Frosinone stand.

Italien: Spezia Calcio steigt in die Serie A auf © SID

Neben Spezia werden auch der FC Crotone und Benevento Calcio in der kommenden Saison erstklassig spielen. Die Spielzeit 2020/21 startet in Italien am 19. September.