Spieler der Hinrunde: Marco Reus (Borussia Dortmund)

Dortmund (SID) - Lucien Favre machte Marco Reus im Sommer zum neuen Kapitän, und der Nationalspieler zahlte das Vertrauen seines Lieblingstrainers mit konstant starken Leistungen auf Topniveau zurück. Endlich einmal frei von Verletzungen wirbelte Reus die Abwehrreihen der Gegner durcheinander und hatte damit großen Anteil an der Herbstmeisterschaft von Borussia Dortmund.

Reus übernimmt auf und neben dem Platz Verantwortung © SID

Reus stand in allen 17 Hinrundenspielen auf dem Platz. In Favres 4-2-3-1-System blühte er auf der zentralen Position im offensiven Mittelfeld richtig auf. Mit elf Toren und sieben Vorlagen war der 29-Jährige äußerst effektiv. Reus übernahm aber in seiner Rolle als Kapitän auch neben dem Platz Verantwortung. "Ich bin älter geworden. Da wird man reifer", sagte Reus.

Favre sieht sich in seiner Entscheidung bestätigt, auf Reus als absoluten Führungsspieler zu setzen. "Er ist ein Vorbild für alle", sagte der Schweizer Coach. Beim BVB hofft man daher, dass Reus auch in der Rückrunde frei von Verletzungen bleibt.