Spieler des Monats in der G League: Hartenstein überzeugt im Farmteam

Edinburg (SID) - NBA-Profi Isaiah Hartenstein ist für seine überzeugenden Auftritte im Farmteam der Houston Rockets ausgezeichnet worden. Der 20-Jährige wurde zum Spieler des Monats Januar in der G League gewählt, für die Rio Grande Valley Vipers kam er seit dem Jahreswechsel auf 21,1 Punkte und 14,9 Rebounds im Schnitt. Hartenstein schaffte damit Double-Doubles in Serie.

Hartenstein gelingen sechs Punkte © SID

An die stärkste Basketball-Liga der Welt wird Hartenstein derweil behutsam herangeführt. Für die Houston Rockets kam er in dieser Saison zu bislang 24 NBA-Einsätzen (2,1 Punkte/1,8 Rebounds im Schnitt). Nach knapp drei Wochen ohne Auftritt durfte Hartenstein am Freitagabend wieder für die Rockets ran, bei der 122:136-Niederlage beim Topteam Denver Nuggets kam er auf vier Punkte und drei Rebounds.