Spieler des Tages: Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach)

Bremen (SID) - Nach der Dreierpack-Show von Alassane Plea geriet auch sein sonst so trockener Trainer Dieter Hecking regelrecht ins Schwärmen. "Alassane macht das überragend, solche Szenen sind seine große Qualität", sagte der Coach von Borussia Mönchengladbach, nachdem Plea mit seinen drei Treffern (39./48. und 52.) Werder Bremen beim 3:1 (1:0) fast im Alleingang zerlegt hatte. Mit acht Treffern steht der 25-Jährige nun gemeinsam mit Paco Alcacer und Marco Reus vom BVB an der Spitze der Torjägerliste.

Überragender Auftritt: Plea mit drei Toren in Bremen © SID

Schnell, durchsetzungsstark, eiskalt - Plea zeigte an der Weser "alle Facetten" (O-Ton Sportchef Max Eberl) eines echten Top-Stürmers. Der 23-Millionen-Mann aus Frankreich wird für die Fohlen immer wichtiger und ist gerade der Baustein, der aus Gladbach ein echtes Spitzenteam macht.

"Er gibt uns etwas, was wir so noch nicht hatten. Ich hoffe, er macht so weiter", sagte Hecking, dessen Kenntnisse im Französischen nur rudimentär sind. Und trotzdem setzt Plea seine Vorstellungen derzeit hervorragend um: "Manchmal muss man nicht die gleiche Sprache sprechen - und trotzdem versteht man sich."

Plea sprach derweil am Sky-Mikrofon: "Wir haben eine super Mannschaft, die mir sehr geholfen hat. Wir haben sehr viel und hart gearbeitet. Es läuft einfach gut." Und was ist mit der Torjägerkanone? "Ich denke nicht an das Saisonende, ich habe mir da keine Ziele gesetzt", meinte Plea, "ich möchte so gut wie möglich für die Borussia spielen und der Mannschaft helfen. Dann wird man am Ende sehen."