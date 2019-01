Spieler des Tages: Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)

Freiburg (SID) - Die Social-Media-Abteilung der TSG Hoffenheim zeigte ein gutes Gespür für das richtige Foto. Am Tag nach dem 4:2 (1:1) des Fußball-Bundesligisten im badischen Duell beim SC Freiburg zierte ein Bild die Facebook-Seite, das den jubelten Andrej Kramaric im Vordergrund und den erleichterten Florian Grillitsch im Hintergrund zeigt.

Doppelpack gegen Freiburg: Andrej Kramaric © SID

Dieses Foto sagte eigentlich alles. Der kroatische Vize-Weltmeister Kramaric war mit seinen beiden Treffern (59., Foulelfmeter und 72.) der Protagonist in der Offensive, der Österreicher Grillitsch hielt im zentralen Mittelfeld die Fäden in der Hand. Auf einen Fluch wie nach dem zurückliegenden 1:3 gegen Bayern München ("The first half was simply Scheiße") konnte Kramaric diesmal verzichten.

Mit seinen Treffern im Breisgau unterstrich der 27-Jährige seinen großen Wert für die TSG. 13 Tore stehen für den Mann aus Zagreb in dieser Saison (Bundesliga und Champions League) zu Buche. Seit Kramaric im Januar 2016 von Leicester City nach Hoffenheim gewechselt ist, traf er in 115 Partien insgesamt 49-mal. Dazu kommen 25 Tor-Vorlagen.

Was diese Quote in Euro bedeutet, weiß nur die TSG-Chefetage. Als Kramaric seinen Vertrag im Sommer 2018 bis 2022 verlängerte, wurde getreu dem Hoffenheimer Geschäftsmodell sicher eine Ausstiegsklausel eingearbeitet. Die dürfte allerdings deutlich über dem liegen, was Transfermarkt.de als Marktwert angibt. Für 35 Millionen Euro ist Kramaric bestimmt nicht zu haben.