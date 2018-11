Spieler des Tages: Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf)

München (SID) - Dodi Lukebakio fasste seine starke Leistung kurz, aber treffend zusammen. Dafür gebe es nur "ein Wort", sagte der junge Belgier strahlend: "Unbelievable!" Es war in der Tat unglaublich, was der 21-Jährige in der Allianz Arena zeigte. Mit drei Treffern sicherte Lukebakio Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ein überraschendes 3:3 (1:2) beim großen FC Bayern.

Dodi Lukebakio glänzt gegen München mit einem Dreierpack © SID

Mit seiner Schnelligkeit zeigte der Offensivspieler der Münchner Defensive um die indisponierten Nationalspieler Niklas Süle und Jerome Boateng deutlich die Grenzen auf. Natürlich habe er vor den Münchnern "eine Menge Respekt, aber wenn ich auf dem Feld stehe, denke ich nicht daran, gegen wen ich spiele", sagte der gefeierte Fortuna-Held locker.

Die Fortuna hatte Lukebakio im Sommer vom FC Watford ausgeliehen. Eine Kaufoption besitzt Düsseldorf nicht. "Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu verpflichten. Er wird nach Watford zurückgehen", sagte Trainer Friedhelm Funkel am Sonntag bei Sky Sport News HD. In dieser Form dürfte Lukebakio ohnehin ein Kandidat für größere Klubs sein.

Doch direkt nach dem Spiel wurde er von Funkel erst einmal eingenordet. Er habe ihm geraten, erzählte der 64-Jährige mit einem Lächeln, "Bleischuhe" anzuziehen - damit Lukebakio auf dem Boden bleibt.