Spieler des Tages: Franck Ribery (Bayern München)

München (SID) - Ein erstes Denkmal haben sie Franck Ribery bereits gesetzt - wenn auch nur im Internet. Nach dem Gala-Auftritt von Bayern Münchens Altmeister bei Eintracht Frankfurt machte auf Twitter eine Foto-Montage der "Statue of Ribery" die Runde, also der Freiheitsstatue (Statue of Liberty) mit dem Konterfei des Franzosen. Auch der FC Bayern teilte das Bild über seinen offiziellen Account.

Franck Ribery verhalf Bayern per Doppelpack zum Sieg © SID

Ribery hat tatsächlich maßgeblichen Anteil, dass sich die Bayern nach einem heißen Herbst aus ihrer kniffligen Situation befreit haben. Hatte er bereits unter der Woche gegen RB Leipzig als Siegtorschütze geglänzt, ebnete er nun mit seinem Doppelpack den Weg zum 3:0 (1:0) im Topspiel. "Sensationell, dass er uns auch als Torschütze nochmal in dem Maße weiter hilft", befand anschließend unter anderem Thomas Müller.

Ribery rannte, dribbelte und traf, als wäre er nicht 35, sondern wieder 20 Jahre alt. "Er war der beste Mann auf dem Platz", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der sich bezüglich des angedeuteten Abschieds der Vereins-Ikone allerdings nicht in die Karten schauen lassen wollte.

Dass die Bayern-Boss noch einmal ins Grübeln kommen, erscheint allerdings unwahrscheinlich. Der angekündigte Umbruch ist schließlich unausweichlich. Bis dahin will der unersättliche Ribery allerdings noch häufiger groß aufspielen und am Ende möglichst seinen neunten deutschen Meistertitel feiern.

Danach erhält er vielleicht wirklich sein Denkmal bei den Bayern.