Spieler des Tages: Ishak Belfodil (Werder Bremen)

Augsburg (SID) - Ishak Belfodil hat offensichtlich beste Voraussetzungen, um ein hervorragender Angreifer zu sein. "Ishak", sagte Trainer Florian Kohfeldt nach dem eindrucksvollen 3:1 (2:0) von Werder Bremen beim FC Augsburg, "hat den Körper eines Mittelstürmers und die Geschwindigkeit eines Flügelstürmers". Nur: Ein Torjäger schien Belfodil deswegen nicht zu sein.

Ishak Belfodil erzielte zwei Treffer gegen Augsburg © SID

Am Samstag spielte Belfodil wie ein kompletter Stürmer. Er tauchte überall auf, wie ihn kein Gegenspieler erwartete, er erzielte zwei Tore (5./40.), er legte seinem Angriffspartner Max Kruse eines auf (82.). "Ich freue mich sehr, nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft. Ich denke, dieser Erfolg ist verdient wir haben sehr gut gespielt", sagte er.

Derartige Spiele hatten sie sich erhofft in Bremen, als sie den Algerier (26) Ende August von Standard Lüttich ausliehen. Dass es nicht gleich so klappte? Sei verständlich, sagt Kohfeldt. "Er musste sich erst an die Liga und das Training gewöhnen." Belfodil, berichtete Kapitän Zlatko Junuzovic, "war hier und da mal ein bisschen unglücklich".

Werder will die restlichen Spiele der Saison abwarten und dann entscheiden, ob die Kaufoption für Belfodil mit angeblich acht Millionen Euro Ablöse gezogen wird. Wenn Belfodil so spielt wie am Samstag, wäre das ein Schnäppchen.