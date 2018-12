Spieler des Tages: Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Düsseldorf (SID) - Kaan Ayhan schüttelte den Kopf und winkte lachend ab. "Nein, nein", sagte der Innenverteidiger von Fortuna Düsseldorf, "ich werde unseren Stürmern jetzt keine Tipps geben, wie das mit dem Toreschießen so funktioniert. Normalweise können die das alle ganz gut."

Kaan Ayhan traf gegen Freiburg gleich doppelt © SID

Doch am Samstag, beim immens wichtigen 2:0 (0:0) des Aufsteigers gegen den SC Freiburg, trafen nicht die Angreifer. Stattdessen musste es Abwehrchef Ayhan richten. Erst war er per Kopf (55.) zur Stelle, dann in der immer hektischer werdenden Schlussphase in bester Stürmer-Manier mit dem Fuß (79.). "Das war wichtig für die Seele", meinte Ayhan: "Aber umso wichtiger war es für uns als Mannschaft."

Und die steht nach dem dritten Saisonsieg nun nicht mehr am Tabellenende, sondern auf Rang 16. "Ich schaue nur auf die Punkte und sehe, dass wir im Vergleich zu den anderen ganz gut dastehen", sagte Trainer Friedhelm Funkel.

Der Coach hatte Ayhan zuletzt nicht berücksichtigt, zudem fiel der Abwehrspieler verletzt aus. Vier Spiele musste Ayhan also zusehen - darunter auch das spektakuläre 3:3 beim Rekordmeister Bayern München. "Ich habe mich immer korrekt verhalten, und so ist es nunmal im Fußball", sagte Ayhan: "Bei einem Spiel ist man der Buhmann, und beim nächsten Spiel ist man der Matchwinner."

Viel Zeit für Regeneration bleibt nicht - bereits am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) geht es gegen Herbstmeister Borussia Dortmund. "Wir werden auch gegen Dortmund versuchen, ein gutes Spiel abzuliefern und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen", sagte Funkel - bleibt abzuwarten, welche Rolle Ayhan dann einnehmen wird.