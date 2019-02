Spieler des Tages: Kerem Demirbay (TSG Hoffenheim)

Sinsheim (SID) - Übergroße Holzfäller-Hemden müssen wieder "in" sein. Dessen ist sich jeder sicher, der Kerem Demirbay nach dem Bundesliga-Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Hannover 96 (3:0) in eben jenem Outfit gesehen hat. Schließlich ist der Deutsch-Türke in Diensten der TSG bekannt dafür, modisch immer auf der Höhe der Zeit zu sein.

Kerem Demirbay war gegen Hannover in Bestform © SID

Auf der Höhe seiner Schaffenskraft war Demirbay gegen Hannover. Ein Treffer, eine Tor-Vorarbeit und zwei Schüsse ans Aluminium standen am Ende für den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler zu Buche. Einschränkend muss allerdings erwähnt werden, dass die völlig überforderten Niedersachsen den Ruhrgebiets-Jungen aus Herten schalten und walten ließen, wie er wollte.

Hätte Demirbay seine Gala-Vorstellung gegen einen anderen Gegner abgeliefert, wäre sich das Thema Nationalmannschaft wieder aufgekommen. Doch Hannover war am Samstag kein Maßstab. Der frühere Junioren-Nationalspieler der Türkei muss schon gegen stärkere Mannschaften groß aufspielen, um seinen bisherigen beiden Länderspielen im DFB-Trikot weitere hinzuzufügen.

Dessen war sich Demirbay, dem es zuletzt an Konstanz auf hohem Niveau mangelte, vielleicht bewusst. Sagen wollte er schließlich nichts nach der Partie - sein Hemd schrie dagegen förmlich: "Hipster!"