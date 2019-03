Spieler des Tages: Milot Rashica (Werder Bremen)

Bremen (SID) - Sieben Liga-Spiele fünf Tore plus eines im Pokal: Bei Milot Rashica läuft es im Jahr 2019 so richtig rund. Sein Doppelpack beim 4:2 (1:1)-Erfolg gegen Schalke 04, schon sein zweiter in der Rückrunde, war der nächste Beweis: Der pfeilschnelle Rashica ist nach einem schwierigen ersten Jahr bei Werder Bremen inzwischen zum Unterschied-Spieler gereift.

Milot Rashica erzielte Doppelpack gegen Schalke © SID

"Wenn es so weitergeht, wäre das natürlich großartig", sagte der 22-Jährige aus dem Kosovo nach seinem nächsten Gala-Auftritt. Während seine Teamkollegen und auch Trainer Florian Kohfeldt den Angreifer für dessen starke Leistung lobten, sprach er selbst lieber von einer "schönen" Momentaufnahme.

Typisch Rashica. So forsch und explosiv der pfeilschnelle und schussgewaltige Flügelstürmer auf dem Feld daherkommt, so ruhig, fast schüchtern, agiert er daneben. Dabei scheint der Knoten des 7,5-Millionen-Euro-Einkaufs aus dem vergangenen Winter allmählich zu platzen.

"Ich kann mich noch an den Dezember erinnern, als alle gefragt haben, wieso Milot keine Tore schießt", sagte Kohfeldt am Freitagabend rückblickend. Immerhin kam Rashica bis zur Winterpause in zehn Einsätzen lediglich auf einen Treffer. Doch der Werder-Coach hielt an seinem Stürmer fest - ein Vertrauen, das sich nun auszahlt.