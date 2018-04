Spieler des Tages: Tatsuya Ito (Hamburger SV)

Hamburg (SID) - Tatsuya Ito hatte viele gute Momente beim 3:2 (1:1) gegen Schalke 04, aber vor allem von seiner sensationellen Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 2:1 werden die Fans des Hamburger SV noch lange schwärmen. Da spielte dieser 163 Zentimeter kleine Wirbelwind aus Japan die halbe Abwehr des Tabellenzweiten mit einem seiner Tempodribblings schwindelig und legte wunderbar für Lewis Holtby auf. So etwas hatte man im Volkspark schon lange nicht mehr gesehen.

Hatte viele gute Momente gegen Schalke 04: Tatsuya Ito © SID

"Ich rufe ihn ab heute Lionel Ito", sagte sein Teamkollege Rick van Drongelen nachher in Anspielung auf Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona. Ganz so gut ist der 20-Jährige natürlich nicht, aber gegen Schalke machte der Youngster wohl das bisher beste Spiel seines Lebens. Selbst Schalke-Trainer Domenico Tedesco schwärmte: "Wir haben den Jungen nicht greifen können. Er war überragend."

Schon in der Hinrunde wurde Ito als Shooting-Star an der Elbe gefeiert, dann fiel er aber in ein Loch und spielte unter Bernd Hollerbach keine Rolle. Jetzt blüht er wieder auf. Und wie. Besonders im Eins-gegen-Eins kann er für die besonderen Momente sorgen. "Da ist er ganz schwer zu berechnen und zu stoppen", sagte HSV-Trainer Christian Titz.