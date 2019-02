Spieler des Tages: Willi Orban (RB Leipzig)

Hannover (SID) - Willi Orban fuhr sich mit der rechten Hand über den Kopf und lief jubelnd auf den Block der mitgereisten RB-Fans zu - der Kapitän der Leipziger war von seinen ungeahnten Torjägerqualitäten selbst überrascht. "Es ist ein überragendes Gefühl, doppelt getroffen zu haben", sagte der 26 Jahre alte Kapitän der Sachsen. Sein eigentlicher Job: Tore verhindern.

Willi Orban erzielte in Hannover zwei Tore © SID

Beim lockeren 3:0-Sieg bei Hannover 96 avancierte der ungarische Nationalspieler mit seinen Kopfballtreffern (64., 85.) zum Matchwinner. Das Führungstor hatte Marcel Halstenberg (45.+3) per Foulelfmeter erzielt; der Linksverteidiger zirkelte dann später auch eine Ecke auf den Kopf von "Doppelpack-Willi", der nur selten zwei Treffer in seinem Spiel erzielt. "Das ist mir zuletzt mal in der 2. Liga gelungen", sagte Orban. Im Dezember 2014, damals noch im Trikot des 1. FC Kaiserslautern gegen Erzgebirge Aue.

Im Sommer 2015 wechselte der Innenverteidiger dann nach Leipzig und zählt bei dem Champions-League-Anwärter längst zu den festen Größen. "Willi Orban ist ein absoluter Vorzeigeprofi, und ich freue mich sehr für ihn", sagte RB-Trainer Ralf Rangnick nun nach dem außergewöhnlichen Auftritt seiner Nummer vier. Der Coach und sein Spieler sind sich einig: So einen Doppelpack darf Orban gerne häufiger schnüren.