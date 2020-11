Spielergewerkschaft stimmt Plänen zum NBA-Saisonstart zu

Köln (SID) - Die Spielervertreter haben den Plänen der Basketball-Profiliga NBA zum Start der neuen Saison grundsätzlich zugestimmt. In einer Abstimmung wurde abgenickt, dass es am 22. Dezember losgehen und jedes Team in der Hauptrunde 72 statt der üblichen 82 Spiele austragen soll. Das gab die Spielergewerkschaft NBPA bekannt.

"Weitere Details müssen noch verhandelt werden, die NBPA ist zuversichtlich, dass die Parteien eine Einigung über die verbleibenden Themen erzielen werden, die für die kommende Saison relevant sind", hieß es in der NBPA-Mitteilung. Der "vorläufige Starttermin" und der 72-Spiele-Plan sei genehmigt worden.

Die Anpassung des Tarifvertrags (CBA) steht noch aus. Der Transfermarkt soll direkt nach dem NBA-Draft am 18. November öffnen. Kommt es zur Einigung, könnte die kommende Saison rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) zu Ende gespielt werden. Die Profis wären für ihre Nationalteams verfügbar.